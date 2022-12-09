TPAO bir il için daha harekete geçti! Petrol arayacak

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TPAO Batman Bölge Müdürlüğü tarafından Siirt'in Şirvan ilçesinde X. Bölge ARITPOKL48-D ruhsat numaralı sahada, Şirvan-2 tespit kuyusunda petrol aranacak.

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Kamu arazileri için kurumlardan gerekli izinler alınarak gerçekleştirilecek olan projenin bedelinin 7 milyon lira olması bekleniyor.

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Döner sondaj tekniği kullanılacak sondaj çalışması çerçevesinde üretim değil, sadece tespit yapılacak.

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Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılıp açılmayacağı konusunda karar verileceği belirtildi.

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Şırnak'ta Gabar Dağı'nın terörden alındırılmasının ardından yapılan aramalarda adeta petrol fışkırdı. Bölgede açılan 14 kuyudan günde ortalama 5 bin varil petrol çıkarılıyor.

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Terör örgütünün en önemli barınma bölgelerinden olan Cudi ve Gabar dağlarının birleştiği alanda güvenlik güçlerinin kararlı terörle mücadele operasyonları sonucunda bölge terörden temizlendikten sonra yer altındaki zenginlikler de ortaya çıkarıldı.

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Adını şehit bomba imha uzmanı Esma Çevik'ten alan bölgede 2019 yılında petrol arama çalışmaları başlatan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 2020 yılında petrol buldu.

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Petrol sahasındaki 14 kuyuda çalışmalar devam ederken, ortalama günlük 5 bin varil petrol üretimi yapılıyor. Artan kuyu sayısı ile birlikte günlük üretimin 10 bin varilin üzerine çıkması bekleniyor.

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Eande Petroleum Ham Petrol ve Doğal Gaz Arama Üretim Ltd Şti'ye de Gaziantep il sınırları içinde kalan bir saha için petrol arama ruhsatı verildi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, Eande Petroleum Ham petrol ve Doğalgaz Arama Üretim Ltd Şti'nin, Gaziantep il sınırları içinde kalan 61 bin 679 hektar yüz ölçümüne sahip sahası için 5 yıl süre ile petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

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TPAO tarafından 2021 yılında 112 kuyunun sondajını tamamlandı. 2022 yılında ise 150 kuyunun sondajının tamamlanmasını hedefleniyor.

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Çukurova petrol sahasında rezerv değeri yaklaşık 800 milyon dolar olan petrol keşfi bu yıl gerçekleştirildi.

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Bölgedeki üretilebilir petrol rezervinin yaklaşık 8 milyon varil olduğu tahmin ediliyor.

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Bunun yanı sıra Şırnak-Şehit Esma Çevik petrol sahası şu ana kadar 2022 yılında dünyada yapılmış en büyük ilk 10 keşif arasında yer alarak dikkat çekiyor.

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TPAO, son yıllarda hem karada hem de denizde arama çalışmalarına ağırlık vererek, sadece 5 sene önce günlük 37 bin varil olan yurt içi hidrokarbon üretimini bugün itibarıyla 65 bin varil seviyelerine taşıdı.

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Ayrıca kara alanlarında yapılan çalışmalarda son 3 yılda toplam 223 milyon varil petrol eş değeri yeni rezerv bulundu.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, kara alanlarında yapılan çalışmalarla son üç yılda 223 milyon varil petrole eşdeğer rezerv bulunduğunu kaydetti.

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Söz konusu keşif miktarı şu anki piyasa koşullarında yaklaşık 21 milyar dolara denk geliyor. Ayrıca 223 milyon varillik petrol keşfi, Türkiye'nin 225 günlük tüketimini de karşılayabiliyor.