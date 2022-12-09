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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Aralık 2022 Cuma 16:02

TPAO bir il için daha harekete geçti! Petrol arayacak

Türkiye'nin karada ve denizde gaz ve petrol aramaları hız kesmeden sürüyor. Son olarak Gaziantep ve Şırnak'tan sonra bir petrol arama haberi de Siirt'ten geldi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Şirvan ilçesinde Şirvan-2 adlı bir sondaj kuyusu açarak petrol arayacak.

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