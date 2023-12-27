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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Aralık 2023 Çarşamba 16:19

Toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik yılbaşı denetimleri yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yılbaşı öncesinde toplu tüketim ve satış yerlerine yönelik gıda denetimi gerçekleştirdi.

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