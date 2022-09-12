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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Eylül 2022 Pazartesi 11:39

TOKİ Sosyal Konut Projesi'nde başvuru şartları neler? İşte projeden yeni ayrıntılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla başlayacak Sosyal Konut projesine ilişkin ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Dar gelirli aileleri ev sahibi yapma hedefiyle oluşturulan projede 250 bin konut satışa çıkacak. İsteyen de arsa projelerine başvurarak kendi evini yapabilecek. İşte projeden yeni ayrıntılar...

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