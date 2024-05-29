Tokat'tan getirdi Kozan'da üretime başladı! 5 bin Euro'dan alıcı buluyor

Elmalı Tokat'ta emekli bir öğretmenin ürettiği Akzambak çiçeğini ekonomiye kazandırmasının ardından bölgede ilk kez denen ve bir çok kadına gelir kapısı olacak Akzambak ve Lilyum çiçeğini ekti.

İlk denemesinde başarılı olan Elmalı, Kozan ve Feke yaylarında çiçeğin yetişebildiğini ve ekonomik getirisinin çok yüksek olduğunun altını çizdi.

Kadın girişimci Elmalı, kullanılmayan arazilerin ekonomiye kazandırılması ve kadınlara yeni bir istihdam sahası sunmak için Akzambak çiçekleri ile üretim yapan bir köy kurabilmenin peşine düştüğünü söyledi.

Kozan'da 900 Rakımlı Çulluuşağı yaylasında evinin çevresindeki kullanılmayan araziye geçen yıl Tokattan getirdiği Akzambak ve Lilyum soğanlarını toprakla buluşturarak 5 soğan ile başladığı ve 300 soğan ürettiğini aktaran Elmalı, Hollanda'ya ihraç edilen ve Türkiye'de parfümde kullanılan çiçeğin esensanın kilosunun 5 bin Euro değerinde olduğunu kaydetti.

Çiçekleri çok sevdiğini ve Tokatta emekli bir öğretmenin Akzambak ile değişen hayatını, haberlerden öğrenip ürünü Kozan'da denemeye karar verdiğini anlatan Elmalı, "Akzambak Tokat'ta yetişen parfüm yapılan, Hollanda'ya ihraç edilen esansının kilosu 5 bin Euro olan bir çiçek.

Ben bunu deneme amaçlı ektim. Burada eksi 10 dereceyi kadar yetişiyor. 5 tane ektim ilk deneme başarılı olunca 50 taneye çıkardım ve şimdi 300 adede ulaştım.

8 / 8



Soğuk iklimde Feke ve Çulluuşağı yaylarında çok güzel sonuç alacağımı düşünüyorum. Sarımsak gibi gibi bir soğanı var. Çok hızlı çoğalıyor. Bir baş soğanı da 80-100 TL'den satılıyor.





Çiçekleri, yaprakları, her bir yaprağı çok değerli ve ekonomik değeri var. Feke'de Lavanta nasıl yerini bulup, ekonomiye kazandırıldıysa bu çiçeklerden bir köy kurulup neden o köyde kadınlarımız ekonomik gelir elde edip, çorak araziler üretime kazandırılmasın" diye konuştu.