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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 29 Mayıs 2024 Çarşamba 09:26

Tokat'tan getirdi Kozan'da üretime başladı! 5 bin Euro'dan alıcı buluyor

Seramik sanatçısı Nermin Elmalı Tokat'tan getirdiği Akzambak soğanlarını yaylasına ekerek üretime başladı. Elmalı, Kozan ve Feke'de Akzambak köyü kurarak kadınlara yeni bir istihdam alanı oluşturmayı hedefliyor. Avrupa'ya ihraç edilen ve Türkiye'de parfümde kullanılan çiçeğin esansının 1 kilogram 5 bin Euro.

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