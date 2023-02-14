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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Şubat 2023 Salı 11:12

Tokat'ta üretilip deprem bölgelerine gönderiliyor! Seri üretime başlandı

Tokat'ta üretilen uyku tulumları, 'Asrın felaketi' olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ulaştırılıyor.

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