Tokat'ta üretilip deprem bölgelerine gönderiliyor! Seri üretime başlandı

Kentte halk eğitim merkezleri, meslek liseleri ve olgunlaşma enstitüsünde üretimine başlanan uyku tulumları, depremden etkilenen kentlere gönderilmeye başlandı.

İl Milli Eğitim Müdür Vekili Vahap Gül, AA muhabirine, 10 ilin etkilendiği büyük bir deprem yaşandığını belirterek, destek için il genelinde uyku tulumu üretimine başladıklarını söyledi.

3 / 5



Gül, "Bakanlığın talebi üzerine deprem bölgesindeki illerimize gönderilmek üzere uyku tulumlarının seri üretimine başladık. Günde bin tulum üretiliyor. Tulumları 300 kişi ile üretiyoruz." ifadesini kullandı.