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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 10 Eylül 2022 Cumartesi 14:31

Tohumunu yurt dışından getirdi! taleplere yetişemiyor

Bursa'da bir girişimcinin tohumunu yurt dışından getirip yetiştirdiği siyah nohut büyük talep görüyor.

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