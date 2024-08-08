Togg'un yeni modeli için test süreci başladı! 2025'in ilk çeyreğinde lansmanı yapılacak

"ALMANYA PAZARINA GİRMEK İÇİN TÜM HAZIRLIKLARIMIZI YAPIYORUZ"





Gürcan Karakaş, T10X'i Almanya pazarında kullanıcıların beğenisine sunmak için çalışmaların devam ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:





"'Bir otomobilden fazlası' için çıktığımız yolda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımıza tüm gücümüz ve hızımızla hedeflerimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Gemlik'teki Teknoloji Kampüsümüzün inşası, ilk akıllı mobilite cihazımız T10X'in banttan inmesi ve Türkiye'nin 81 ilinde 19 bin 583 kullanıcımızın 2023 boyunca T10X ile buluşması söz verdiğimiz gibi gerçekleşti. Başından beri kullanıcılarımıza kulak verdik, onların isteklerini önemsedik. Pazara yeni giren bir şirket olarak, C-SUV ve elektrikli araçlar segmentinde pazar liderliğine ulaştık. Orta vadeli planlarımız kapsamında, ülkemizde elde ettiğimiz başarının yanı sıra küresel rekabette de yerimizi almak için çalışmalarımızda hız kesmiyoruz. Avrupa'da öncelikle Almanya pazarına girmek için tüm hazırlıklarımızı yapıyoruz."





Karakaş, dünyadaki ve sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, şöyle devam etti:





"Stratejimizi gerekli durumlarda adapte ediyor, özellikle teknoloji ve rekabet pozisyonlarımızı güçlendiriyoruz. Akıllı mobilite cihazlarımız, dijital deneyim platformumuz Trumore, temiz enerji çözümlerimiz Trugo ve Siro, yüksek teknoloji şirketimiz Trutek ile bir değer ağı örüyoruz. Kurulduğumuz günden bu yana akıllı cihazlarımızın yanı sıra dijital ürünlerimizle birlikte mobiliteyi yeniden tanımlıyoruz. Uzun vadeli planlarımızda, kilit teknolojilerde milli ve özgün teknolojileri, yarından sonranın teknolojilerini geliştirmek konusunda öncü rolümüzü güçlendirmeyi hedefliyoruz. 2032 yılına kadar 5 farklı model ve toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz."