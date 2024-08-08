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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Ağustos 2024 Perşembe 14:27

Togg'un yeni modeli için test süreci başladı! 2025'in ilk çeyreğinde lansmanı yapılacak

Togg'un C araç segmentindeki mobilite cihazı T10F'in mühendislik testleri süreci başladı. T10F'in 2025'in ilk çeyreğinde ürün lansmanının gerçekleştirilmesi ve ön siparişlerinin alınması hedefleniyor.