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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 17:08

Ticaret Bakanlığının marketlerdeki fiyat ve etiketleri denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Ankara, İstanbul ve Adana'da marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirdi.

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