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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Eylül 2023 Cuma 13:58

Ticaret Bakanlığı, riskli ürünlere geçit vermiyor! Okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetim

Okulların açılmasına sayılı günler kala okul ve kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerini artıran Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını tehlikeye atacak ürünlere geçit vermiyor.

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