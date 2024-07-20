  • $33,1952
  • 36,0226
  • 2551
  • 11156.2

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Temmuz 2024 Cumartesi 16:30

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'da market ve restoranları denetledi

Ticaret Bakanlığı ekipleri İstanbul'un tüm ilçelerinde yerel ve ulusal marketler başta olmak üzere temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı.