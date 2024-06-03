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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Haziran 2024 Pazartesi 14:37

Ticaret Bakanlığı ekipleri fiyat ve etiket denetimi yaptı

Ticaret Bakanlığı ekipleri İzmir, Aydın, Balıkesir ve Tekirdağ'daki marketlerde fiyat ve etikete yönelik denetim gerçekleştirdi.

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