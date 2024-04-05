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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Nisan 2024 Cuma 14:24

Ticaret Bakanlığı ekipleri 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi denetim yapıyor

Ticaret Bakanlığı ekipleri, 81 ilde Ramazan Bayramı öncesi eş zamanlı fiyat ve etiket denetimi yapıyor.

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