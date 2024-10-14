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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 14 Ekim 2024 Pazartesi 17:09

Tezgahların en pahalı balığı! Kilosu 150 lira

Zonguldak'ta tezgahların en pahalı balığı mezgit oldu. Mezgidin tezgahlarda kilosu 150 liradan satıldı

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