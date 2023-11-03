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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Kasım 2023 Cuma 17:23

Tescilli Bingöl balı! Tarım ve Kredi Kooperatifi marketlerinin raflarında yer alacak

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde, Bingöl balının satışı yapılacak.

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