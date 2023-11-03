Tescilli Bingöl balı! Tarım ve Kredi Kooperatifi marketlerinin raflarında yer alacak

Bingöl'ün bal üretiminde Türkiye'de 20'inci, kovan üretiminde de 15. sırada olduğunu bildiren Usta, balın kent ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti.

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Bingöl Üniversitesi'nin çalışmalarının bala büyük bir değer kattığını ifade eden Usta, şöyle konuştu:





"Bingöl balının tüm Türkiye'deki görünürlüğü ve layık olduğu yere yerleşmesi açısından büyük bir atılım yaptık. Bugün balları tırla gönderiyoruz ama bu alımlar bitmeyecek. Tarım Kredi Kooperatifi şu anda Bingöl'deki ürettiğimiz balın hemen hemen yüzde 40'ını aldı. Devam eden alımlarıyla bu yüzde 50 gibi bir rakama ulaşacak. Tarım Kredi Kooperatifinin Bingöl balını piyasaya sunması, markalaşma ve pazarlama açısından büyük bir katkı ve sürdürülebilirliği sağlayacak. Raflarda çok kaliteli bala ulaşılacak. Fiyat istikrarını sağlayacağız, üretimin arttırma gibi faydaları da olacak."