Haberler
  • venuslogo
  • Mor Papatya Haberleri
  • Akşam TV
  • Spor Haberleri
  • Canlı Yayın
  • $36,6753
  • 40,0531
  • 3516.44

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 15 Mart 2025 Cumartesi 12:25 |

Teknolojiye direnen mesleğin son temsilcileri çırak bulamıyor

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşayan iki kardeş, unutulmaya yüz tutan demircilik mesleğini yaşatmaya çalışıyorlar. En büyük problemleri ise çırak bulamamak.

Copyright 2025
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.