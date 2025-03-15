Teknolojiye direnen mesleğin son temsilcileri çırak bulamıyor

Üç kuşaktır demircilik yaptıklarını söyleyen Mustafa Özkan, "Demir doğrama işine 30 yıl önce başladım. Dede mesleğimiz. Ben dayılarımdan öğrendim. Şu anda kardeşimle beraber yapıyoruz. Zor bir sanat ama insanoğlu olduğu sürece de olması gereken bir sanat. Ne kadar teknoloji gelişse de fabrikaların yapamadıklarını biz yapıyoruz. Ürünlerin hepsini elimizde kendimiz çıkartıyoruz. Ateşin karşısında çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.