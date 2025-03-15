Teknolojiye direnen mesleğin son temsilcileri çırak bulamıyor

İlçe merkezi Cumhuriyet Mahallesi Gazi Bulvarı Demirciler Sokağı'nda unutulmaya yüz tutmuş geleneksel demircilik mesleği, 40 yaşındaki Mustafa ve 36 yaşındaki Sefa Özkan kardeşler tarafından yaşatılmaya devam ediyor.
Günümüzde bu mesleği sürdüren usta sayısı hızla azalıyor. İlçede faaliyet gösteren Özkan kardeşler, dedelerinden ve dayılarından öğrendikleri demircilik sanatını yaşatmak için büyük bir özveriyle çalışıyor.
Üç kuşaktır demircilik yaptıklarını söyleyen Mustafa Özkan, "Demir doğrama işine 30 yıl önce başladım. Dede mesleğimiz. Ben dayılarımdan öğrendim. Şu anda kardeşimle beraber yapıyoruz. Zor bir sanat ama insanoğlu olduğu sürece de olması gereken bir sanat. Ne kadar teknoloji gelişse de fabrikaların yapamadıklarını biz yapıyoruz. Ürünlerin hepsini elimizde kendimiz çıkartıyoruz. Ateşin karşısında çalışıyoruz'' ifadelerini kullandı.