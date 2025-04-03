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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Nisan 2025 Perşembe 13:55 |

Tekirdağ'da üretilen yangına dayanıklı kablolar! 52 ülkeye ihraç ediliyor

Tekirdağ'da bir firma, enerji, endüstri, petrokimya, denizcilik ve ulaştırma sektörleri için ürettiği yangına dayanıklı kabloları 52 ülkeye ihraç ediyor.

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