Tekirdağ'da üretilen yangına dayanıklı kablolar! 52 ülkeye ihraç ediliyor

Çerkezköy ilçesinde, 25 bin metrekare alanda kurulu kablo üretim firmasında 250 kişi istihdam ediliyor.
Firmanın 31 yılı aşkın süredir hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok büyük proje ve şirketin güvenilir kablo tedarikçisi olduğunu ifade eden Güler, "Alçak gerilim kablo sektöründe uzmanlaşan şirketimizin fabrikası Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde, satış ve pazarlama ofisimiz ise İstanbul'da yer almaktadır. Küresel pazardaki büyüme hedefimiz doğrultusunda geçtiğimiz yıl Almanya ve ABD'de yeni şirketler kurarak uluslararası varlığımızı güçlendirdik." diye konuştu.
Yaklaşık 20 yıldır yanmaz kablo üretiliyor
Firmanın kuruluşundan kısa bir süre sonra yangına dayanıklı kablo üretimine başladıklarını dile getiren Güler, şöyle devam etti:
"2006 yılından itibaren tescilli markamız FireKab ile hem yurt içi hem de yurt dışı pazarlara bu alandaki ürünlerimizi sunmaktayız. Zaman içinde mevzuat değişiklikleri ve artan pazar talepleri doğrultusunda tüm ürün gruplarımızın yangına dayanıklı versiyonlarını geliştirerek hem üretim kapasitemizi artırdık hem de ürün gamımızı genişlettik.
Güler, üretim kararı alırken, artan yasal düzenlemeleri ve sektör ihtiyaçlarını titizlikle analiz ettiklerini belirtti.
Pek çok ülkeye satılıyor
Amerika ve Almanya'da kurdukları şirketlerin de katkısıyla ihracatlarının arttığını ve 52 ülkeye ihracat yaptıklarını aktaran Güler, şöyle sürdürdü:
"Yıllar içinde istikrarlı bir şekilde artan ihracat oranımızla, uluslararası pazardaki payımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz. Başlıca ihracat yaptığımız ülkeler arasında Almanya, Fransa, İspanya, İtalya, Yunanistan, İsviçre gibi Avrupa ülkeleri bulunuyor. Bu ülkelerin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Kanada, Vietnam gibi ülkeler de yer almaktadır.