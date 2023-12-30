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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 30 Aralık 2023 Cumartesi 10:22

Tekirdağ'da kuzu derisinden üretiliyor! Dünyanın dört bir yanından talep yağıyor

Tekirdağ'da üretim yapan firma ABD'den Avrupa'ya, Rusya'dan Çin'e kadar 14 ülkeye ürettiği kürkleri satıyor. Firma üretim kalitesi yanında çevreci üretim yaklaşımıyla da öne çıkmayı amaçlıyor.

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