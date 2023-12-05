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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Aralık 2023 Salı 13:52

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan ata tohumu mesajı! 'Yasaklanması diye bir şey yok'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ata tohumlarıyla ilgili zaman zaman çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, 'Ata tohumlarımızın üretiminin veya sertifikalı, tescilli ata tohumlarımızın satışının yasaklanması diye bir şey de yok.' dedi.

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