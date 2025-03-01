Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışta! Tescillenen ata tohumları

Bakan Yumaklı, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi marketinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin tohumculukta dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Yumaklı, 100'ün üzerinde ülkeye Türkiye'de üretilen tohumların ihraç edildiğini söyledi.
Yumaklı, Türkiye'de kullanılan 100 birim tohumun 97'sinin bu topraklarda üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Elbette bizim kadim topraklarımızda kullanılan tohumlarla alakalı bir çalışma yapılması söz konusu idi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı ve Anadolu'nun pek çok farklı yöresinden 1000'e yakın ata tohumu, yerel tohum toplandı. Bakanlığımız bunların tescili, analizi ve diğer hususlarını gerçekleştirdi. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, hatta birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacak."
Yumaklı, Türkiye'de kullanılan 100 birim tohumun 97'sinin bu topraklarda üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Elbette bizim kadim topraklarımızda kullanılan tohumlarla alakalı bir çalışma yapılması söz konusu idi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı ve Anadolu'nun pek çok farklı yöresinden 1000'e yakın ata tohumu, yerel tohum toplandı. Bakanlığımız bunların tescili, analizi ve diğer hususlarını gerçekleştirdi. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, hatta birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacak."
Yerel tohumların tescillendirme çalışmaları devam ediyor
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan "Mirasımız Yerel Tohum" projesi kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayıldı.