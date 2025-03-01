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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 1 Mart 2025 Cumartesi 11:40 |

Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışta! Tescillenen ata tohumları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, hatta birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacak. Bugün itibarıyla Türkiye'deki 300 Tarım Kredi Kooperatifi marketinde ata tohumlarımızı satışa çıkardık.' ifadelerini kullandı.

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