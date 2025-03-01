Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde satışta! Tescillenen ata tohumları

Yumaklı, Türkiye'de kullanılan 100 birim tohumun 97'sinin bu topraklarda üretildiğini belirterek, şunları kaydetti:





"Elbette bizim kadim topraklarımızda kullanılan tohumlarla alakalı bir çalışma yapılması söz konusu idi. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 'Mirasımız Yerel Tohum' projesi başlatıldı ve Anadolu'nun pek çok farklı yöresinden 1000'e yakın ata tohumu, yerel tohum toplandı. Bakanlığımız bunların tescili, analizi ve diğer hususlarını gerçekleştirdi. 37 ata tohumumuz halihazırda tescil edilmiş durumda, bu rakam bu yılın sonu itibarıyla, hatta birkaç ayın içinde 49'a çıkmış olacak."