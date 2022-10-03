Tarım Kredi Kooperatif Marketi yeni indirimli ürünleri açıkladı!

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EKİM AYI İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri'nde Ekim ayı güncel indirimli ürünler listesi açıklandı. 1-15 tarihleri arasında yağ, süt, peynir ve et gibi temel ihtiyaç ürünlerinde birçok indirim yer alıyor.