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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Mart 2023 Cuma 14:31

Tarihi Saraçhane Çarşısı esnafı iş yerlerine dönüyor

Kahramanmaraş'ta, tarihi Saraçhane Çarşısı'ndaki esnaf, yaşanan deprem sonrası yavaş yavaş kepenkleri açmayı başladı.

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