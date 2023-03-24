Tarihi Saraçhane Çarşısı esnafı iş yerlerine dönüyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Saraçhane Çarşısı'ndaki bazı iş yerleri de hasar gördü. 16. yüzyılda yapılan çarşı bir süre kapalı kaldı.

Kayıtlarda "Sultan Çarşısı" olarak geçen tarihi çarşı, saraç esnafının zamanla burada yoğunlaşması dolayısıyla saraçhane ismini aldı. Bakırcılık, köşkerlik, külekçilik, ahşap oymacılığı, saraçlık, semercilik, bıçakçılık gibi mesleklerin yaşatıldığı çarşıda yeme içme mekanları da bulunuyor.

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Birkaç gündür dükkanını açtığını ifade eden Bakıcı şunları kaydetti:





"Küçük bir dükkanımız var, burada vatandaşlara hizmet etmeye çalışıyoruz. İnsanlar ufak tefek işe başlama telaşındalar. Burada bir komşumuz vardı şapkacı, kasket yapıyordu kendisi. Göçük altında kaldı, eşiyle beraber öldü. Bir arkadaşımız daha vardı, birkaç tane onlar da göçük altında kaldılar. Depremden sonra bir süre sonra İstanbul'da kaldım ama yeniden döndük. Dönüp geleceğim yer burası, iş yerim burada her şeye rağmen çalışmaya devam edeceğiz."