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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Ocak 2023 Perşembe 13:45

Tanesi 2 TL ile 5 TL arasında satılıyor! Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Türkiye'de üretilen ve dekar başına 150 dal yıllık hasadı gerçekleştirilen çiçek yurt dışından oldukça talep görüyor. Tanesi 2 TL ile 5 TL arasında satılıyor. Üretim aşamasının zorluğu nedeniyle herkesin ekmeye cesaret edemediği bitki, bakım ve hasat süreciyle de dikkat çekiyor.

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