Taleplere yetişemiyorlar! Doğada kendiliğinden yetişiyor

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Genellikle dağlık alanlarda kendiliğinden yetişen doğal meyve türleri halktan ilgi görüyor.

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Başta alıç meyvesi olmak üzere, kuşburnu ve sandal çileği gibi doğal yetişen ürünler olgunlaşıyor.

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İlçede vatandaşlar, Mara Mahallesi Hotamis mevkinden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanlarda alıç topluyor.

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Toplanan alıç meyvesi, tercihe göre çiğ olarak, marmelat şeklinde veya sirkesi yapılarak tüketiliyor.

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BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KORUYOR

Özellikle sirkesi, bağışıklık sistemini destekleyici özelliğiyle son yıllarda sıklıkla tercih ediliyor.

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Ticaretini yapanlar da dağlardan topladığı alıçları, kent meydanında meraklıları ile buluşturuyor.

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'TALEP YOĞUN'

Ailesi ve yakınlarıyla beraber alıç toplamaya çıkan Bekir Kaya, "Bu meyveyi gelip toplayan çok insan var. Dağda kendiliğinden yetiştiği için yoğun talep alıyor.

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Bunu bazı kişiler meyve olarak tüketiyor. Bazı insanlar ise sirke yapıyor ve bu meyvenin kalbe iyi geldiğini söylüyorlar" diye konuştu.

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ALIÇ'IN FAYDALARI NELER?

Kalp hastalığının iyileşme sürecini oldukça hızlandırır. Ritim bozukluğuna da iyi gelir ve aynı zamanda alternatif tedavi yöntemi şeklinde de kullanılır.

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C vitamini bakımından oldukça zengindir. Hafızayı güçlendirir.

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Yüksek tansiyon sonrasında oluşmakta olan damar sertliklerinin düzelmesinde etkilidir. Kalp krizi riskini en aza indirir.

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Taleplere yetişemiyorlar: Doğada kendiliğinden yetişiyor bölge halkının geçim kaynağı