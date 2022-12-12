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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Aralık 2022 Pazartesi 09:59

Taleplere yetişemiyorlar! Doğada kendiliğinden yetişiyor

Mersin'in Silifke ilçesinde, Toros Dağları'nda kendiliğinden yetişen bu meyve, bölge halkı tarafından toplanıyor. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan dağlık alanlara çıkarak alıç toplayanlar, meyveyi çiğ olarak, marmelat şeklinde veya sirkesini yaparak tüketiyor.

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