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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 28 Aralık 2022 Çarşamba 13:59

Taksiciler güncelleme kuyruğunda! Sabah erken saatlerden itibaren yoğunluk yaşanıyor

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zammın ardından, taksi şoförleri yeni yılın ilk gününden itibaren geçerli olacak tarifeler için taksimetrelerini güncelleştirmeye başladı. Bağcılar'da taksimetre güncellemesi yapan firmanın önünde sabah erken saatlerden itibaren kuyruklar oluştu.

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