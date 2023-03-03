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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 3 Mart 2023 Cuma 16:17

Şubatta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu! İşte rakamlar

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 2022 yılı şubat ayına göre yüzde 63,4 büyüyerek 81 bin 148 adet olurken, bu tüm zamanların en yüksek şubat ayı olarak kayıtlara geçti. Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında şubat ayında en fazla satışı gerçekleştirilen markalar belli oldu.

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