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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 2 Haziran 2025 Pazartesi 15:24 | İsmail Öztekin

Sporcular ve öğrenciler Latmos Ultra Maratonu'nda buluştu

Enerjisa Üretim'in ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Latmos Ultra Maratonu, sporcular ve öğrencileri buluşturdu.

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