Sporcular ve öğrenciler Latmos Ultra Maratonu'nda buluştu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 30 enerji santrali ve yaklaşık 4 bin megavat kurulu gücüyle faaliyet gösteren Enerjisa Üretim, "Yaşama saygı duyarak daha güzel bir gelecek için enerji üretiyoruz" vizyonuyla doğayla uyumlu ve sürdürülebilir bir yaşamın temellerini atıyor.





Bu vizyon doğrultusunda, Enerjisa Üretim'in ana sponsorluğunda Antik Karya Medeniyeti'nin izlerini taşıyan kadim patikalarda gerçekleştirilen Latmos Ultra Maratonu, doğa ve spor tutkunlarını bir araya getirdi. 300'ü aşkın katılımcı katıldığı maratonda, Kapıkırı, Bağarcık, Sakarkaya ve Kayahayıt gibi köylerden geçen parkur boyunca sporcularla yerel halk arasında etkileşim kuruldu.