ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde Teknoloji, Elektrikli Ev Aletleri, Klimalar, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim Ürünleri ile Oyuncak grubundaki indirimler dikkat çekiyor.
ŞOK'ta bu hafta; 4 yıl garantili Arzum AR4070 Clean Compact Cyclone Süpürge 2,999 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünler ve fiyatları...
ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Arzum Clean Compact Cyclone Süpürge 2.999 TL,
Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL,
Arzum Seramik Tabanlı Ütü 999 TL,
Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 699 TL
Sinbo Halı - Koltuk Yıkama Makinesi 3.499 TL
Baskılı Pencereli Hurç 54,95 TL,
Baskılı Baza Altı Hurç 59,95 TL,
Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 79,95 TL,
Fonksiyonel Batarya Ucu 49,95 TL,
Fonksiyonel Esnek Eviye Borusu 149 TL,
Duş Başlığı Seti 149 TL,
Ütü Masası Kılıfı 79,95 TL,
Oval Erzak Kabı 59,95 TL,
Üç Bölmeli Saklama Kabı 49,95 TL,
Trendy Yuvarlak Saklama Kabı 69,95 TL,
Kek / Pasta Fanusu 119 TL,
3'lü Paşabahçe Leia Çay Bardağı 69,95 TL
8 parça Paşabahçe Heybeli Çay Takımı 129 TL
Kapaklı Küçük Boy Natural Hasır Sepet 179 TL,
Büyük Boy Natural Hasır Sepet 199 TL,
Kapaklı Orta Boy Natural Hasır Sepet 199 TL,
Küçük Boy Natural Hasır Sepet 159 TL,
Küçük Boy Natural Sepet 79,95 TL,
Orta Boy Natural Sepet 89,95 TL,
Büyük Boy Natural Sepet 99,95 TL,
2'li Natural Amerikan Servisi 149 TL,
Jüt Organizer Kapaklı Kutu 199 TL
Jüt Organizer Kutu 159 TL