ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde Teknoloji, Elektrikli Ev Aletleri, Klimalar, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Tekstil ve Giyim Ürünleri ile Oyuncak grubundaki indirimler dikkat çekiyor.