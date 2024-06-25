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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Haziran 2024 Salı 15:48

ŞOK'ta bu hafta neler var? ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta; Elektrikli Ev Aletleri, Çok Amaçlı Ev Eşyaları, Züccciye ve Mutfak ürünleri, hurç çeşitleri ve hasır sepetler gibi muhteşem ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Çarşamba günü için hazırlanan katalogta Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 26 Haziran 2024 aktüel ürünler kataloğu

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