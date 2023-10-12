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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 22:21

ŞOK Marketler 15 Ekim 2023 Aktüel Ürünler! İşte ŞOK fırsatları

ŞOK 15 Ekim 2023 aktüel ürünler kataloğunda birçok üründe indirim görüldü. 15 Ekim'de ŞOK marketlerde; yoğurttan beyaz peynire, nevresim setinden bebek yastığına, klimadan bulaşık makinesine kadar birçok farklı üründe fırsatlar mevcut. İşte detaylar…

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