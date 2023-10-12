ŞOK Marketler 15 Ekim 2023 Aktüel Ürünler! İşte ŞOK fırsatları

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Şok 15 Ekim aktüel ürünler kataloğunda birçok üründe fırsat görüldü. Hafta sonu Pazar gününde ŞOK marketlerde geçerli olmak üzere; Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura (291-350) 1 kg, Cillit Bang Banyo/Mutfak 1000 ml, Tursil Leylak Bahçesi, Alo Toz Detarjan ve Omo Active Fresh Beyazlar/Renkliler 4,5 kg olmak üzere birçok ürün raflardaki yerini alacak.