ŞOK Marketler 15 Ekim 2023 Aktüel Ürünler! İşte ŞOK fırsatları

Şok 15 Ekim aktüel ürünler kataloğunda birçok üründe fırsat görüldü. Hafta sonu Pazar gününde ŞOK marketlerde geçerli olmak üzere; Lio Yağlı Siyah Zeytin Salamura (291-350) 1 kg, Cillit Bang Banyo/Mutfak 1000 ml, Tursil Leylak Bahçesi, Alo Toz Detarjan ve Omo Active Fresh Beyazlar/Renkliler 4,5 kg olmak üzere birçok ürün raflardaki yerini alacak.
ŞOK ürünler kataloğunda, %50 indirimli ürünler arasında; Lipton Yellow Label Bardak 100'lü 74.95 TL, Züber Vegan Hi-Protein 45 g 19.95 TL ve Saka Su 6.25 TL.
ŞOK ürünler kataloğunda, %40 indirimli ürünler arasında; Çamlıca Gazoz, Züber Lokma Antep Fıstığı Kaplı Meyve Topu ve Colgate Üçlü Etki Diş Macunu gibi ürünler yer alacak.
ŞOK ürünler kataloğunda, %30 indirimli ürünler arasında; Danatte İklim Çikolatalı Sütlü Puding, Ülker Taç Kraker 3'lü ve Züber Granola Bar Antep Fıstıklı gibi ürünler yer alacak.
ŞOK ürünler kataloğunda; %25 indirimli ürünler arasında; Ariel Dağ Esintisi/Parlak Renkler, Tursil Leylak Bahçesi ve Alo Toz Deterjan gibi ürünler yer alacak.
ŞOK ürünler kataloğunda, %25 indirimli ürünler arasında; Omo Active Fresh Beyazlar/Renkliler, Tursil Leylak Bahçesi 10 kg ve Alo Kar Çiçeği ferahlığı 10 kg gibi ürünler yer alacak.
ŞOK ürünler kataloğunda, %25 indirimli ürünler arasında; Mis Tam Yağlı Beyaz Peynir, İçim Rahat Laktozsuz Yoğurt, Sek Laktozsuz Yoğurt gibi ürünler yer alacak.
ŞOK ürünler kataloğunda; Bebek Nevresim Seti (1 adet nevresim 100x150 cm, 1 adet yastık kılıfı 35x45 cm) 149.00 TL, 2'li Bebek Yastık Kılıf (35x45 cm) 39.95 TL ve 4'lü Ağız Silme Bezi (24x24 cm) 34.95 TL.