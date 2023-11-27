ŞOK 29 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU





Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğuyla birlikte; Araç Bakım Ürünleri, Tadilat ve Tamirat Ürünleri, Ev Eşyaları, Eğitici ve Öğretici özellikleri ile dikkat Çeken Oyuncaklar, Tekstil ve Giyim Ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda onlarca ürün Şok Kampanya avnatajları ile satışa sunulacak.





ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, Koza 160×230 cm Halı Dokuma Halı 799 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.

ŞOK 29 Kasım 2023 kataloğundaki giyim ürünleri kapsamında; Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın ve Erkek Basic Bere 54,95 TL, Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL, Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL, Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL, Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL, Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL, Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL, Gezer Kadın ve Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL olarak satışa sunulacak.