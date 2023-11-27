ŞOK 29 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğuyla birlikte; Araç Bakım Ürünleri, Tadilat ve Tamirat Ürünleri, Ev Eşyaları, Eğitici ve Öğretici özellikleri ile dikkat Çeken Oyuncaklar, Tekstil ve Giyim Ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda onlarca ürün Şok Kampanya avnatajları ile satışa sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında Çift Kişilik Fitilli Yorgan 699 TL, Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 185 TL, Pamuklu Tek Kişilik Battaniye 165 TL, Koza 160×230 cm Halı Dokuma Halı 799 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.
ŞOK 29 Kasım 2023 kataloğundaki giyim ürünleri kapsamında; Çizgili Bere 54,95 TL, Kadın ve Erkek Basic Bere 54,95 TL, Kadın Bere Çeşitleri 54,95 TL, Kadın Kıvrık Havlu Çorap 21,95 TL, Erkek Polarlı Boyunluklu Bere 54,95 TL, Erkek Balıkçı Bere 54,95 TL, Kadın Küçük Eva Terlik 125 TL, Kadın Ultrasoft Ev Botu 99,95 TL, Gezer Kadın ve Erkek Terlik Çeşitleri 79,95 TL olarak satışa sunulacak.
ŞOK aktüel ürünler kataloğunun Araç Bakım grubunda; Tam kapalı, bakımsız ve inci akü bayilerinde ücretsiz olarak montaj avantajlı HUGEL 12 V 60 Amper Akü 1399 TL, Oto Cam Sileceği 37,95 TL, Oto 5 Litre Cam Suyu 59,95 TL, Radyatör -36 dereceye kadar koruma sağlayan 3 Litre Antifiriz 99,95 TL fiyatla satışa sunuldu.
Bu hafta ŞOK'ta; Merdiven 379 TL, Polisan Home Cosmetics Çelik Pense 169 TL, Polisan Yan Keski 169 TL, Polisan Kargaburun 169 TL, Polisan Elektrik Bandı 9,95 TL, Polisan 5 M Şerit Metre 79,95 TL, Kapı altı Süngeri 34,95 TL, Atlas Fayans Kesme 349 TL, Nilson Komütatör 34,95 TL, Nilson Anahtar 34,95 TL, Nilson Topraklı Priz 34,95 TL'den satışa sunulacak.
ŞOK kataloğunda fırsat ürünleri devamında oyuncaklar yer alıyor. Gokidy Melisanın Bisikleti 119 TL, İki Katlı Mutfak Seti 99,95 TL, Mini Kepçeli Tarktör 49,95 TL, Sürpriz Yumurta Dinazorlar 24,95 TL, Harç Kamyonu-Damberli Kamyon 69,95 TL, Kurbaya 4'lü Top Yakalama Oyunu 199 TL, Çek-Bırak Metal Arabalar 69,95 TL, Melisanın Mutfak Seti 179 TL, Kidzy Oyun Hamuru Setleri 49,95 TL, NERF Elite 2.0 Tetrad 299 TL fiyatla raflarda yerini alacak.
ŞOK'ta bu hafta 25 TL ve üzeri tüm alışverişlerinizde geçerli olacak seçili ürünleri olarak bu hafta; Normal fiyatı 69,90 TL olan Duru Sıvı Sabun 40 TL, Normal fiyatı 37 TL olan Ülker 20grx6 lı Çzi Kraker 28 TL, Normal fiyatı 76,90 TL olan Pril 675 ml Hijyen Bulaşık Sıvısı 47 TL, Normal fiyatı 102,90 TL olan Pınar 2×100 gr Labne 67 TL, Normal fiyatı 110 TL olan Ülker 650 gr Çokokrem 79 TL'den satılacak.