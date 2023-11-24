  • $28,8832
  • 31,5587
  • 1854.15
  • 7891.26

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 14:12

ŞOK 25 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK'ta bu hafta sonu 25 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak kampanya kataloğu yayınlandı. Şok Aktüel Kataloğu içeriği ile Hafta Sonu geçerli olacak indirimli ürünler belli oldu. ŞOK'ta bu hafta sonu; Kırışık Giderici Dikey Ütü 819 TL fiyatıyla haftanın öne çıkan aktüel ürünleri arasında yer alıyor. İşte ŞOK 25 Kasım 2023 aktüel kataloğunda yer alan fırsat ürünleri

Copyright 2023
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.