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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 15:14

ŞOK 22 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta için hazırlanan katalogta Elektrikli ev aletleri, Beyaz Eşya, Çok amaçlı Mobilyalar, Züccaciye ve Mutfak Ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda harika fırsat ürünleri ile Temel ihtiyaç grubunda çeşitli ürünler yer alıyor. ŞOK'ta bu hafta Alpina Beyaz Ankastre Set 4.999 TL fiyatıyla öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Peki ŞOK'ta bu hafta başka neler var? İşte ŞOK 22 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

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