ŞOK 22 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

ŞOK 22 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyalar dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Mobilya, Tekstil ve Teknoloji grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu...
ŞOK 22 Kasım 2023 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Parıltı Damalı Kek Fanusu 399 TL, 2'li Evoks Pasta Seti 59,95 TL, Silikon Maşa 29,95 TL, Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 129 TL, 3 Katlı Yumurtalık 79,95 TL, Vakumlu Saklama Kabı 39,95 TL, Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 189 TL, Tekerlekli Pazar Arabası 129 TL ve Mutfak Rafı Terek 499 TL olarak satışa sunulacak.
Şok kataloğunda tüm reyonlarda karşınıza harika ürünler beklentilerinizi boşa çıkarmayacak. ŞOK'ta bu hafta tekstil ürünleri kapsamında Kapı Önü Paspası 39,95 TL, Afrika Menekşesi 39,90 TL, Bebek Yastığı 34,95 TL, Çocuk Pamuklu Külotlu Çorap 39,95 TL, 4'lü Ağız Silme Bezi 34,95 TL, 2'li Chantale Kız Çocuk Desenli Slip 39,95 TL, Çocuk Nakışlı Wellsoft Panduf 79,95 TL ve 2'li Erkek Çocuk Boxer 59,95 TL fiyatıyla raflarda yerini alacak.
ŞOK kataloğunda fırsat ürünleri devamında; 120x170 cm Dijital Baskılı Halı 369 TL, 80x150 cm Dijital Baskılı Halı 199 TL, 120x180 cm Fitilli Halı 399 TL, 80x150 cm Fitilli Halı 269 TL, Wellsoft Bebek Battaniyesi 79,95 TL, Braun Silk-Epil 3 Epilasyon Cihazı 549 TL ve Arzum İmaj Saç Kurutma Makinesi 549 TL fiyatla raflarda yerini alacak.
ŞOK 22 Kasım aktüel ürünler kataloğundaki elektronik ürünlerde ise; LG 55″ 4K Ultra HD Smart QNED Led TV 32,999 TL, LG 55″ 4K Webos Smart TV 22,999 TL, Samsung Robot Süpürge 8,299 TL, Samsung Lavanta Dikey Şarjlı Süpürge 7,099 TL fiyatla yer alıyor.
ŞOK aktüel ürünler kataloğunun beyaz eşya grubunda yer alan ürünler; Hoover 9 KG Çamaşır Makinesi 12,999 TL, Hoover Wi-Fi 12 KG Çamaşır Makinesi 16,999 TL, Hoover 1200 Devir9 KG Çamaşır Makinesi 10,599 TL, Hoover 5 Program Bulaşık Makinesi 9,599 TL, ALPİNA markası ile ücretsiz kurulum yapılacak sınırlı stok ile satışa sunulacak Davlumbaz-Ocak-Fırından oluşan Alpina Beyaz Ankastre Set 4,999 TL fiyatla satışa sunulacak.
Bu hafta ŞOK'ta; Arzum İmaj Saç Kurutma Makinesi 549 TL, Braun Silk-Epil 3 Epilasyon Cihazı 549 TL, MODA Life markası ile Eva Genç Odası 5'li Takım 12,699 TL, Eva Genç Odası 3'lü Takım 9,999 TL, Eva 301 Gardrop 4,849 TL, Eva Kitaplık 1,299 TL, Eva Çalışma Masası 2,049 TL, Eva Şifoniyer 1,799 TL, Arda Çalışma Masası 2,399 TL, Rüya Çalışma Masası 2,399 TL'den satışa sunulacak.
Ayrıca Alpina Beyaz Ankastre Set 4.999 TL, Olivia 9 Parça Kahvaltı Takımı 399 TL, Esse Black Granite Tava 399 TL, 2'li Esse Black Granite Die-Cast Sahan Set 299 TL, Esse Black Granite Die-Cast Tava Sahan Set 349 TL, Esse Black Granite Die-Cast Derin Tencere 399 TL, Esse 5 Parça Servis Seti 399 TL ve 4'lü Bernardo Kahve Takımı 199 TL fiyatıyla müşterilere sunulacak.
ŞOK'ta bu hafta yapacağınız 25 TL üstü alışverişlerde 550 gram Koska Tahin 69 TL, 700 gram Koska Pekmez 69 TL, 4x1 litre Pınar %1 Yağlı Süt 82 TL, 3x70 adet Sleepy Extra Islak Havlu 45 TL, 1852 ml Bingo Oksijenli Çamaşır Suyu 44 TL olacak.