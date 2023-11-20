ŞOK 22 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğu

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ŞOK 22 Kasım 2023 aktüel ürünler kataloğunda yer alan fırsat ürünleri belli oldu. ŞOK'un bu hafta için hazırlanan aktüel ürünlerde elektrikli ev aletleri ve beyaz eşyalar dikkat çekiyor. ŞOK'ta bu hafta; Mobilya, Tekstil ve Teknoloji grubunda fırsat ürünleri yer alıyor. İşte bu hafta ŞOK'a gelen indirimli aktüel ürünlerin kataloğu...









ŞOK 22 Kasım 2023 kataloğundaki züccaciye ve mutfak ürünleri kapsamında; Parıltı Damalı Kek Fanusu 399 TL, 2'li Evoks Pasta Seti 59,95 TL, Silikon Maşa 29,95 TL, Plastik Kapaklı Kilitli Saklama Kabı 129 TL, 3 Katlı Yumurtalık 79,95 TL, Vakumlu Saklama Kabı 39,95 TL, Pai Ahşap Saplı Takı / Kupa Standı 189 TL, Tekerlekli Pazar Arabası 129 TL ve Mutfak Rafı Terek 499 TL olarak satışa sunulacak.

