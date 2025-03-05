'Siyah orak' ABD'nin siyah incirine rakip olacak! Türkiye'de üretildi

"Üreticiler de bu ürünü üretmeye başlayacak"





Projenin bilim heyetinde görev alan Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Şen de deneme bahçesinden alınan ilk sonuçların umut verici olduğunu, üreticilerin de bu ürüne ilgi göstermesini beklediklerini belirterek, gelecek 10 yılda farklı bir noktada olunacağını söyledi. Siyah oraktaki toplam fenol içeriğinin oldukça yüksek olmasının bu çeşidin dünyada tanınmasını artıracağına işaret eden Şen, "Özellikle tüketiciler açısından besin içeriğindeki farklılıklar nedeniyle fonksiyonel gıda gibi tanımlanmasına bağlı olarak da bu ürüne talep artacak. Üreticiler de bu ürünü üretmeye başlayacak. Çünkü sonuçta üretici için karlı sürdürülebilir bir üretim önemli. Daha çok başındayız, ürün elde etmeye başlandığında üreticilerin arasında bunun daha yaygınlaşacağını düşünüyoruz. İhracatçı bir firmanın bu ürüne sahip çıkması önemli. Şu anda zaten yurt dışında bu ürünle ilgili birtakım tanıtım faaliyetleri ve taleplerin olduğunu biliyoruz. Ürünlerin bir kısmı yurt dışındaki fuarlara, tedarikçilere gönderildi. İhracata hız kazandırıp bu ürünü iç ve dış piyasada tanıttığımızda bu ürün Sarılop'un daha üstü bir fiyatla alıcı bulacak. Bu Sarılop bahçeleri sökülecek anlamına gelmiyor. Siyah orak, yeni üretim alanları içinde ve ihracat içinde belli bir orana sahip olacak." dedi.