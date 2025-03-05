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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 5 Mart 2025 Çarşamba 09:32 |

'Siyah orak' ABD'nin siyah incirine rakip olacak! Türkiye'de üretildi

Türkiye'de yetiştirilen kuru incir çeşitliliğini artırma hedefiyle AR-GE çalışmaları kapsamında geliştirilen 'siyah orak' için sözleşmeli modelle yetiştiricilik çalışması başlatıldı. 200'e yakın incir çeşidi ile yapılan araştırma sonucu siyah orak olarak bilinen çeşidin, diğer türlere göre daha yüksek polifenol ve antioksidan aktivite içerdiği ortaya çıktı. Özellikle ürüne rengini veren 'antosiyanin' pigmentinin antidiyabetik, antikanserojen, antienflamatuvar, antihipertansif ve antimikrobiyal etkilerine ilişkin çok sayıda bilimsel veri bulunduğu belirlendi. Türkiye'de üretilen 'Siyah orak' ABD'nin siyah incirine rakip olacak.

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