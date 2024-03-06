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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 6 Mart 2024 Çarşamba 13:32

Sivas'ta devlet desteğiyle kurulan mantar üretim tesisi! Kadınlara istihdam sağlıyor

Sivas'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğiyle kurulan ve 10 kadının istihdam edildiği tesiste günlük yaklaşık 1 ton kültür mantarı üretiliyor.

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