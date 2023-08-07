Sivas'ın toprak dostu solucan gübresi Almanya yolcusu! 2019 yılında üretimine başladı

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Sivas'ta 2019 yılında üretimine başlanan solucan gübresi, Irak'ın ardından Almanya ve Azerbaycan'a ihraç edilecek.

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2 bin 400 metrekare alanda üretilen solucan gübresi, kimyasal gübrelerin aksine toprağa zarar vermeyen yapısı nedeniyle tercih ediliyor. Uygulandığı ürünlerde verimi artırdığı gözlenen gübreye talep her geçen gün artıyor.

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"Çiftçilerimiz memnun"

Fabrika Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar çalışmaları hakkında bilgi vererek, "2020 Yılından itibaren üretimlerimiz başladı. 2022 yılında Irak'a 4 kez ihracatımız oldu. Bu yıl itibarıyla da inşallah hem Azerbaycan'a hem de Almaya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde ihracat planlamalarımızı yapıyoruz. İç piyasaya solucan gübresi temin ediyoruz. Hem katı, hem sıvı formda üretmiş olduğumuz solucan gübrelerini ayrıca sıvı hümik asit şeklinde üretimimiz söz konusu. Çiftçimizle buluşturuyoruz. Buğday, arpa, yonca, patates, ayçiçeğinde ve pancarda kullanılıyor. Çiftçilerimiz memnun" ifadelerini kullandı.

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"Türkiye'de de önemli ölçüde rağbet gören bir gübre"

Solucan gübresinin tamamen organik bir gübre olduğuna dikkat çeken Tutar, "Yaklaşık 9 aylık süreçte elde ediliyor. 1'inci ayda başlarsak, 9'uncu ayda hasat etmeye başlıyoruz. 1 metrekare alanda yaklaşık 12 bin solucanın faaliyetiyle elde edilen organik bir gübredir. Kimyasal gübrelerin topraklarımıza vermiş olduğu zararları ve üründe neden olan nitrat kalıntıları nedeniyle ve her geçen gün toprak kalitesinin biraz daha düşmesi nedeniyle alternatif bir gübre olarak son yıllarda Türkiye'de de önemli ölçüde rağbet gören bir gübre" dedi.

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Solucan gübresi, Almanya yolcusu

Yapmış oldukları girişimler sonucu Irak'ın ardından Almanya ve Azerbaycan için ihracat planladıklarını ifade eden Doç. Dr. Tutar, şu ifadelere yer verdi: