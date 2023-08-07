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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 7 Ağustos 2023 Pazartesi 11:32

Sivas'ın toprak dostu solucan gübresi Almanya yolcusu! 2019 yılında üretimine başladı

Sivas'ta 2019 yılında Kamu-Üniversite-Sanayi işbirliğiyle kurulan fabrikada üretilen solucan gübresi kısa sürede ihraç edilmeye başlandı. İlk olarak 2022 yılında Irak'a ihraç edilen solucan gübresi, bu yıl Azerbaycan ve Almanya'ya ihraç edilecek.

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