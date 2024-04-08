Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Vatandaşlara kredi imkanı

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Bankalar müşteri kazanabilmek adına faizsiz kredi kampanyalarını yeniledi. İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar sıfır faizli kredi alabilmek için yenilenen kampanyaları yakın takibe aldı. İşte banka banka 0 faizli kredi detayları...

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SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI!



Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor.

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SIFIR FAİZLİ KREDİ İMKANI!

Bankalar farklı tutarlarda sıfır faizli taksitli nakit avans ya da kredi vermeyi sürdürüyor. Bankaların amacı müşteri çekmek olsa da küçük de olsa paraya ihtiyacı olanlar için fırsatlar ortaya çıkmış oluyor.

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BAŞVURULAR NEREDEN YAPILABİLİR?

Küçük ihtiyaçları sıfır faizli ve vadeli olarak ödeme imkanını avantaja çevirmek isteyenler internet üzerinden başvuru yaparak bankada hesap açıp ya da kredi kartı talep edip kredi veya nakit avans kullanabiliyor.

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ANINDA HESAPLARA YATIYOR!



Bankaya müşteri olduktan sonra kredi ya da nakit avans talep kısmından da başvuru yapıp onay gelmesiyle birlikte para hesabınıza geçiyor. Bundan sonraki süreçte gelen parayla ihtiyaçlarınızı karşılayabilir, almak istediğiniz bir ürün varsa onu temin edebilirsiniz.

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İŞTE KREDİ NOTU ÖNEMİ



Bankalar, yaptıkları incelemede kredi notuna göre kredi ya da nakit avansı veriyor. Bundan dolayı limitler dahilinde kredi notu puanına göre kredilendirme yapılıyor.

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İŞTE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR LİSTESİ...

ALBARAKA

Yeni müşterilere özel vade farksız 15.000 TL ve uygun oranlı hoş geldin finansman imkanı sunuluyor. Kredi tutarı: 15.000TL Vade:6 Faiz oranı: 0

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ENPARA

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 6 Ay Aylık faiz oranı: 0,00 % Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

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GARANTİ BBVA

Yeni müşterilere özel 5 Nisan – 30 Nisan tarihleri arasında 25.000 TL'ye varan faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanya imkanı. Kredi tutarı 10.000 Vade: 6 Faiz oranı: 0% Aylık taksit tutarı: 1666,67 Tahsis ücreti:0 TL 15.000 TL'ye varan faizsiz ve masrafsız Taksitli Nakit Avans'tan 3 ay taksitle yararlanma imkanı sunuluyor.

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DENİZBANK

Yeni müşterilere özel 18.12.2023 - 30.04.2024 tarihleri arasında geçerli 3 ay boyunca faizsiz olarak sunulan nakit avans imkanı. Kredi tutarı: 10.000 TL Faiz oranı: 0 faiz Vade: 3 ay

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TÜRKİYE İŞ BANKASI

Yeni müşterilere özel 1.04.2024 – 30.04.2024 tarihleri arasında 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuluyor. Faizsiz Taksitli Nakit Avans 2-3 (dahil) ay vade için geçerli.

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ON DİJİTAL BANKACILIK (BURGAN BANK)

Yeni müşterilere özel %0'dan başlayan faiz ile ON Dijital ihtiyaç kredisi imkanı sunuluyor. Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 6 Faiz tutarı: 0,00% Aylık taksit tutarı: 1666,67 TL Tahsis ücreti: 0 TL

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QNB FİNANSBANK

Yeni müşterilere özel %0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Kredi tutarı: 10.000 TL Vade: 6 Aylık faiz oranı: 0,00 % Aylık taksit tutarı: 1.666,67 TL

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