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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Nisan 2024 Pazartesi 22:04

Sıfır faizli kredi kampanyaları yenilendi! Vatandaşlara kredi imkanı

Bankalar tarafından sıfır faizli kredi kampanyaları tek tek açıklandı. İhtiyaçlarını gidermek isteyen vatandaşlar en uygun faizsiz kredi kampanyasına erişebilmek için arayışa girdi. Bankalar 0 faizli kredi fırsatını ayda 1.666 TL ile taksitli ödeme imkanı sunuyor. İşte banka banka 0 faizli kredi detayları...

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