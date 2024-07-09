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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 9 Temmuz 2024 Salı 13:18

Sıcaklıklar domateste kurutma mesaisini erkene çekti

Bu yıl haziranda yaşanan yüksek sıcaklıklar, İzmir'in verimli ovalarında yetişen domateste hasadı öne çekti. Erken hasat ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle domates kurutma mesaisi de geçmiş yıllara göre 10 gün erken başladı.