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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Aralık 2022 Çarşamba 16:29

Şehir içindeki yol 14 kilometre kısalacak! Sona yaklaşıldı

Ege ve Akdeniz'deki kentleri birbirine bağlayacak 2 bin 600 metre uzunluğundaki Honaz Tünelleri'nde, sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmasıyla açılışa sayılı günler kaldı.

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