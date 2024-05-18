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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:53

Şarkıcı Berdan Mardini dünyaya satıyor! Bir kilosu 14 bin euro

Şarkıcı Berdan Mardini'nin memleketi Mardin'de kurduğu gül yağı ve suyu fabrikasında işlenecek güller kadınlar tarafından hasat ediliyor. Fabrikanın yakınında yaklaşık 600 dönüm alanda ekilen 'Isparta gülü' olarak bilinen 'Rosa damascena' türü güller kadınlar tarafından toplanıyor. Mardini 'Burada dünyanın en pahalı ham maddesini üretiyoruz. Geçen sene bir kilosu 14 bin eurodan satıldı. Zor bir ürün' ifadelerini kullandı.

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