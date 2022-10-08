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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 8 Ekim 2022 Cumartesi 13:22

Salgın döneminde hobi olarak başladı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Samsun' da Melahat Türkkan'ın, Kovid-19 salgını döneminde işinden ayrılınca evinde hobi olarak başladığı su kabağı süsleme işi zamanla mesleği haline geldi.

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