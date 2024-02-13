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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 13:20

Sakarya'da enstitü bünyesinde üretiliyor! Talep yükselince imalatı artırma kararı alındı

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü bünyesinde üretilen mısır ununa yoğun talebin karşılanması için bitkinin ekim alanının artırılması hedefleniyor.

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