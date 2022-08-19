  • $18,11
  • 18,2739
  • 1022.02
  • 3020.01

Foto Galeri

EKONOMİ
Eklenme tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:36

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Dünyanın dört bir yanından talep yağıyor

Dünyada sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen siyah incirinin hasadı başladı. Bursa'dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen siyah incir ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlıyor.

Copyright 2022
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.