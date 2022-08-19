Sadece Türkiye'de yetişiyor! Dünyanın dört bir yanından talep yağıyor

Üreticiden kilosu ortalama 15 ila 20 liradan alınan incirlerin yurt dışında tanesi bu fiyatlarda satılıyor. Geçtiğimiz yıl 27 liradan alımına başlanan incir bu yıl artan maliyetler sebebiyle 40 ila 50 liradan alımına başlanması beklenirken geçtiğimiz yılında altında bir ücretle 25 liradan alımına başlandı.

Dünyada sadece Bursa'nın köylerinde yetişen bu incir dünyanın bir çok ülkesinden talep görüyor.

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Burada seçilen incirler Avrupa'da rafları süslüyor. Bu yıl 25 liradan ihracatlık inciri bizden almaya başladılar, ürün bollaşınca fiyatlar daha düşüyor. Bu incir Avrupa'da çok fazla fiyatlarla satılıyor. Bizden ise ucuz fiyata alınıyor. Biz fiyatların yukarı çekilmesini istiyoruz" dedi.