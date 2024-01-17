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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Ocak 2024 Çarşamba 14:35

Rize'nin Çayeli ilçesinde petrol umudu! TPAO'nun yaptığı analizlere sızan sıvı ham petrol

Rize'nin Çayeli ilçesinin yaklaşık 7 mil açıklarında suyun üzerinde bulunan tabakalardan alınan örnekler, TPAO'ya gönderildi. TPAO tarafından yapılan analizlere göre denizin yüzeyine sızan sıvının ham petrol olduğu ortaya çıktı. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, konuya ilişkin değerlendirmesinden 'Bütün umutlarımız deniz noktasında' dedi.

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