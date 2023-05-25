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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 11:29

Resmi Gazete'de yayımlandı! Antalya'da küçük alan maden sahası ihale edilecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün (MAPEG) ihaleye ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Antalya'da ruhsat sahaları arasında kalan ikinci grup küçük alan maden sahası, mücavirindeki ruhsat sahipleri arasında ihale edilecek.

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