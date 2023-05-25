Resmi Gazete'de yayımlandı! Antalya'da küçük alan maden sahası ihale edilecek

Söz konusu sahalara ilişkin bilgiler, en az 15 gün süreyle MAPEG'in internet adresinde ilan edilecek.

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İhale edilecek saha için birden fazla ruhsat sahibinin müracaat etmesi durumunda sahanın ihalesi kapalı teklif ve açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.