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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 11 Aralık 2023 Pazartesi 13:47

Renklerini bitkilerden alan özel ipler! Usta ellerde kilime dönüştürülüyor

Van'da koyun yününden yapılan ipleri, kırsal bölgelerden topladıkları bitkilerden elde ettikleri kök boyasıyla renklendiren kadınlar, birbirinden farklı motiflerde kilimler dokuyor.

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