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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 16:11

Perlit'e talep yağıyor! Dünyadaki rezervinin yüzde 75'i Türkiye'de

Erzincan'da çıkarılan, başta inşaat ve yapı sektörü olmak üzere topraksız tarım, gıda, kimya ve kozmetik sanayisi gibi birçok alanda kullanılan perlit madeninden elde edilen ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor.

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