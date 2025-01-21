Pandemi döneminde üretmeye başladı! Şimdi yurt dışına gönderiyor

"ABD VE AVRUPA'YA KENDİ MARKAMIZLA ÜRÜNLERİMİZİ ULAŞTIRIYORUZ"





Oda ve uyku spreyi, akıllı süpürge suları gibi ürünler ürettiklerini ifade eden Karataş, yurt dışındaki markaların benzerleri üzerine çalıştıklarını dile getirdi.