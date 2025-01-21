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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 15:53 |

Pandemi döneminde üretmeye başladı! Şimdi yurt dışına gönderiyor

Küçük yaşlardan itibaren ticaretle ilgilenen 24 yaşındaki girişimci Abdullah Karataş, Kayseri'de kurduğu kozmetik firmasında ürettiği çeşitli ürünleri ABD, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika pazarına ihraç ediyor.

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