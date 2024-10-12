Otomobil satışlarında yeni dönem! e-Devlet'ten doğrulama zorunluluğu geliyor

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Bu sistemi aynı şekilde otomobilde de başlatıyoruz. e-Devlet üzerinden girerek sahip olduğunuz aracın, ilanını vermekle ilgili bir çalışmamız var. O da bitmek üzere, önümüzdeki aylarda yürürlüğe girecek." diye konuştu.