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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Ekim 2024 Cumartesi 15:30

Otomobil satışlarında yeni dönem! e-Devlet'ten doğrulama zorunluluğu geliyor

Sahte emlak ilanlarının önüne geçmeyi hedefleyen doğrulanmış ilan uygulaması, yılbaşından itibaren zorunlu olacak. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, uygulamanın otomobil satışlarında da devreye alınacağını söyledi. Çalışmanın bitmek üzere olduğunu anlatan Gürcan, uygulamanın önümüzdeki aylarda hayata geçeceğini ifade etti.