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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:00

Örtü altı tarımın vazgeçilmezi 'bombus arıları' Van'da da yetiştirilmeye başlandı

Örtü altı tarımda verim ve kaliteyi artırması, üretim maliyetlerini azaltması dolayısıyla denize yakın bölgelerde kullanımı yaygınlaşan bombus arılarının yetiştirilmesine Van'da da başlandı.

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