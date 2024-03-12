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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 12 Mart 2024 Salı 11:33

Ömrünü tohumculuğa adayan girişimci! 23 çeşit yerli patates tohumunu tarıma kazandırdı

Nevşehir'de 2000 yılında kurduğu laboratuvarda 23 çeşit yerli patates tohumu üreten 62 yaşındaki Yakup Karahan, Türkiye'nin patates tohumu konusunda dünyada söz sahibi ülkelerden biri olması için çabalıyor.

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