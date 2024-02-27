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EKONOMİ
Eklenme tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 14:38

Öğrenciyken temizlik yaptığı makineleri üretip 65 ülkeye ihraç ediyor

Sakarya'da öğrenciyken okul harçlığını çıkarmak için aile işletmesinde koltuk yıkama hizmeti veren Mustafa Volkan Ayyıldız, ağabeylerinin yönlendirmesiyle üretimine başladığı endüstriyel temizlik makinelerini ve kimyasalları 65 ülkeye ihraç ediyor.

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